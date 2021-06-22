В Подмосковье вожатая лагеря зарезала коллегу

09:13
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
В Пушкинском районе Подмосковья задержали вожатую детского лагеря по подозрению в убийстве своей коллеги, сообщает ТАСС.
По данным следствия, две девушки, проходившие в лагере студенческую практику и проживавшие в одной комнате, поспорили о том, кто лучший вожатый. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Спор перерос в конфликт и нападение с ножом – девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая девушка получила незначительные раны на руке, когда выхватывала нож у своей оппонентки.
По некоторым сведениям, девушки не были знакомы до работы в лагере. Инцидент произошел ночью, когда дети спали, они ничего не видели.
Ранее квартиросъемщик убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. Инцидент произошел в доме 5, строении 2, на Ленинградском проекте. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.
Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: