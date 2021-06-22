В Подмосковье вожатая лагеря зарезала коллегу

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В Пушкинском районе Подмосковья задержали вожатую детского лагеря по подозрению в убийстве своей коллеги, сообщает ТАСС.

По данным следствия, две девушки, проходившие в лагере студенческую практику и проживавшие в одной комнате, поспорили о том, кто лучший вожатый. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спор перерос в конфликт и нападение с ножом – девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая девушка получила незначительные раны на руке, когда выхватывала нож у своей оппонентки.

По некоторым сведениям, девушки не были знакомы до работы в лагере. Инцидент произошел ночью, когда дети спали, они ничего не видели.

Ранее квартиросъемщик убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. Инцидент произошел в доме 5, строении 2, на Ленинградском проекте. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.