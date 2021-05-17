Мужчину в ТиНАО госпитализировали с ножевыми ранениями груди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ТиНАО неизвестный нанес мужчине ножевые ранения и скрылся. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, в деревне Картмазово на улице Киевской неизвестный напал на мужчину с ножом и нанес ему множество ударов. С Колото-резаными ранами в области груди потерпевший сейчас госпитализирован.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.
Ранее уголовное дело возбудили по факту убийства трех человек в Екатеринбурге. Подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге напал на правоохранителя при задержании.
Следователи уточнили, что дело возбуждено по статьям "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются личности убитых.