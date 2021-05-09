В ТиНАО пьяный мужчина напал на приехавших по вызову сотрудников полиции

20:01
Фото: телеграм-канал 112
В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия по отношению к сотрудникам полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, в ночь с 8 на 9 мая сотрудники полиции выехали по сообщению о нарушении общественного порядка из-за пьяного дебошира.
Однако сам мужчина отказался прекращать распитие алкогольных напитков и попытался оказать сопротивление полицейским, нанеся им несколько ударов.
На данный момент мужчина 1985 года рождения задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее СК возбудил дело о нападении мужчины на полицейского при проверке документов. По версии следствия, инцидент произошел 24 апреля.
Пьяного мужчину 1991 года рождения доставили в ОМВД России по Пресненскому району за административное правонарушение. В момент проверки документов подозреваемый ударил сотрудника полиции ногой.
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