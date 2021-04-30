СК возбудил дело о нападении мужчины на полицейского при проверке документов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено в столице по факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов при проверке документов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В настоящее время проводятся следственные действия", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

По версии следствия, инцидент произошел 24 апреля. Пьяного мужчину 1991 года рождения доставили в ОМВД России по Пресненскому району за административное правонарушение. В момент проверки документов подозреваемый ударил сотрудника полиции ногой.

СК намерен ходатайствовать о мере пресечения для фигуранта дела, связанной с лишением свободы.

В конце марта мужчина в Москве напал на полицейского при проверке документов в метро. Конфликт произошел на станции "Орехово".