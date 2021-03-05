Москвичка укусила полицейского за руку и сорвала погон с другого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница столицы укусила полицейского, который пытался посадить ее в служебную машину, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в районе дома 10. Правоохранители остановили автомобиль за совершение его водителем административного правонарушения. Один из сотрудников ППС повел женщину, сидевшую за рулем, в служебный автомобиль. Однако она начала сопротивляться.

Москвичка схватила сержанта за правую руку и укусила за предплечье, оставив ссадину. С коллеги потерпевшего она сорвала погон. По данному факту ведется проверка. 47-летнюю женщину задержали.

В январе водитель, находившийся в состоянии опьянения, воткнул отвертку в глаз сотрудника ДПС. Это произошло в деревне Заброды Воронежской области. Инспектора госпитализировали.

Патрульные решили осмотреть автомобиль, стоявший на обочине неподалеку от села. Водитель машины оказался в нетрезвом виде, поэтому ему предложили пройти освидетельствование. Когда мужчину посадили на переднее сиденье полицейской машины, он достал отвертку, напал на одного из сотрудников и попал в правый глаз.

