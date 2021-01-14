В Москве три человека напали на таксиста и попытались скрыться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росгвардия задержала в Москве троих подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Об этом ТАСС заявили представители Главного управления Росгвардии по столице.

"Злоумышленники сели в автомобиль такси, накинули на шею водителя ремень и, угрожая ножом, отобрали у него денежные средства, после чего скрылись", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Заметив патрульную машину, злоумышленники хотели скрыться, но их удалось задержать. Подозреваемыми оказались трое приезжих в возрасте от 25 до 35 лет.

Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. Нападавших передали полицейским, заведено уголовное дело о разбое.

Ранее в Москве пассажир угнал такси после драки с водителем. Позднее сотрудникам полиции удалось задержать мужчину на Энергетической улице.