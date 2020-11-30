В Москве пассажир угнал такси после драки с водителем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские произвели задержание мужчины, который угнал машину такси после конфликта с водителем. Об этом сообщает ТАСС.

По данным столичного главка МВД, инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, на улице Авиамоторной в районе дома номер 19. Между водителем и пассажиром случился конфликт, после которого последний завладел машиной такси марки Volkswagen и скрылся.

В связи со случившимся в городе проводились мероприятия по розыску угонщика. Позднее сотрудникам полиции удалось задержать мужчину на Энергетической улице.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с водителем такси угнал его автомобиль", – подтвердили в МВД.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Проводятся разбирательства по факту инцидента.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что изначальный конфликт пассажира с водителем такси закончился дракой, после которой и был совершен угон.

Ранее неизвестные попытались угнать автомобиль такси в центре столицы. Злоумышленники напали на водителя, однако почти сразу же скрылись.