Неизвестные сбежали после неудачной попытки угнать авто таксиста в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные попытались угнать автомобиль такси в центре столицы, напав на его водителя, однако почти сразу же скрылись, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 24 ноября на парковке на Бакунинской улице. Злоумышленники ударили таксиста по голове, проехали на его машине 30 метров, а затем вышли из автомобиля и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что москвич помог соседке загрузить вещи в ее Lada Vesta, а затем угнал машину.

По словам 38-летней женщины, когда она в очередной раз спустилась из квартиры с вещами, то увидела, что машина пропала. Как оказалось, 27-летний мужчина воспользовался тем, что ключи от машины находились у него, сел за руль и без ведома собственницы совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль.