Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:45

Неизвестные сбежали после неудачной попытки угнать авто таксиста в центре Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные попытались угнать автомобиль такси в центре столицы, напав на его водителя, однако почти сразу же скрылись, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 24 ноября на парковке на Бакунинской улице. Злоумышленники ударили таксиста по голове, проехали на его машине 30 метров, а затем вышли из автомобиля и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что москвич помог соседке загрузить вещи в ее Lada Vesta, а затем угнал машину.

По словам 38-летней женщины, когда она в очередной раз спустилась из квартиры с вещами, то увидела, что машина пропала. Как оказалось, 27-летний мужчина воспользовался тем, что ключи от машины находились у него, сел за руль и без ведома собственницы совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать