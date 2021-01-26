Пьяный водитель под Воронежем воткнул в глаз сотрудника ДПС отвертку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель, находившийся в состоянии опьянения, воткнул отвертку в глаз сотрудника ДПС в деревне Заброды Воронежской области, сообщают "Дни.ру".

Патрульные решили осмотреть автомобиль, стоявший на обочине неподалеку от села. Водитель машины оказался в нетрезвом виде, поэтому ему предложили пройти освидетельствование. Когда мужчину посадили на переднее сиденье полицейской машины, он достал отвертку, напал на одного из сотрудников и попал в правый глаз.

Инспектора госпитализировали. Орудие не только повредило глазницу, но также задело ткани мозга. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее полицейские применили табельное оружие против мужчины, напавшего на них и медиков с ножом. Инцидент произошел в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово в Москве.

