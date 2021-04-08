Житель Тверской области напал с ножом на двух полицейских

11:53
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Тверской области мужчина набросился с ножом на двух полицейских, один из них попал в больницу, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как уточняется, задержан 57-летний житель поселка Новозавидовского, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, вечером 7 апреля сотрудники полиции приехали в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя. Подозреваемого посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел.
"Находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина достал находившийся при себе нож, после чего с силой нанес им одному из полицейских множественные удары в область шеи и спины, а также другому сотруднику не менее одного удара в область головы", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что одному из полицейских медицинскую помощь оказали на месте, другого доставили в больницу.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы.
Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове. В результате мужчина скончался на месте.
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