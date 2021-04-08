Житель Тверской области напал с ножом на двух полицейских

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Тверской области мужчина набросился с ножом на двух полицейских, один из них попал в больницу, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как уточняется, задержан 57-летний житель поселка Новозавидовского, в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, вечером 7 апреля сотрудники полиции приехали в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя. Подозреваемого посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел.

"Находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина достал находившийся при себе нож, после чего с силой нанес им одному из полицейских множественные удары в область шеи и спины, а также другому сотруднику не менее одного удара в область головы", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что одному из полицейских медицинскую помощь оказали на месте, другого доставили в больницу.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы.

Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове. В результате мужчина скончался на месте.