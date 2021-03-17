Во Владимирской области мужчина угрожал взорвать дом

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Житель города Кольчугино Владимирской области позвонил в экстренные службы и сообщил, что собирается взорвать дом. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"По телефону 112 позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом", – говорится в сообщении.

Жильцов дома по указанному адресу эвакуировали, здание было оцеплено. 40-летний звонивший заперся в своей квартире на третьем этаже. Для задержания злоумышленника полицейский забрался в его квартиру через балкон.

В настоящее время злоумышленника задержали. Проводится доследственная проверка обстоятельств произошедшего. Позже будет принято процессуальное решение.

Ранее в столице задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина. Росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина таким образом пытался вынести товар. Продавец нажал кнопку сигнализации, но злоумышленник успел скрыться с места преступления.