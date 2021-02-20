В Норвегии употребление наркотиков перестанет быть уголовным преступлением

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Норвежское министерство здравоохранения предложило декриминализировать наркотики для личного пользования. Об этом пишет зарубежное агентство Bloomberg.

Чиновники опирались на рекомендации ООН и Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с предложенными поправками в стране перестанут наказывать за употребление и хранение наркотиков в небольших количествах.

Такие действия останутся незаконными, но наказываться не будут.

В случае если количество хранимых наркотических веществ превысит допустимое значение, вещества будут конфискованы полицией, а нарушителя направят на специальную консультацию.

"Давно пора заменить наказание помощью", – заявил норвежский министр здравоохранения Бент Хойе.

По его мнению, эта реформа стала "историческим сдвигом".

Ранее Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение в интернете к употреблению наркотиков. За его нарушение предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.