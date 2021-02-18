Новый штамм коронавируса обнаружили в Норвегии

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Новую мутацию коронавируса выявили в Норвегии. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд уточнила, что пока в стране зарегистрировано 10 случаев заражения новым штаммом. Также мутацию нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

На данный момент, по словам Вольд, нет данных, является ли найденный штамм более заразным. При этом ученые отметили его сходство с "британской" и "южноафриканской" версиями, которыми в Норвегии заразились уже более 700 раз.

Лине Вольд подчеркнула, что для коронавируса естественно мутировать. Случаи с новым штаммом, добавила она, будут отслеживаться.

Ранее в феврале СМИ сообщили о выявлении еще одного штамма коронавируса. Мутацию нашли в южной части Финляндии, причем она содержит в себе элементы "британского" и "южноафриканского" вариантов.

