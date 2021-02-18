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В мире

06:36

СМИ сообщили о новом штамме коронавируса из Финляндии

за рубежом

Фото: depositphotos/dnaumoid

Новый штамм коронавируса выявили в Финляндии. Об этом информирует финская телекомпания Yle.

По информации СМИ, мутацию обнаружила лаборатория Vita Laboratoriot в южной части страны. Новый штамм получил обозначение Fin-796H.

Медики Vita Laboratoriot заявили, что в составе вируса находятся мутации из "британского" и "южноафриканского" штаммов.

"Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно", – заявила доцент Тару Мери из финской лаборатории.

Медики допускают, что мутация могла распространится за пределами страны. При этом точной информации об этом на данный момент нет.

В Финляндии за время пандемии коронавирусом заразились 51 595 пациентов. При этом 723 человека скончались от COVID-19.

Ранее в США обнаружили гибридную мутацию коронавируса. Новая версия вируса сформировалась из-за слияния двух штаммов – "британского" и "американского".

16 февраля стало известно, что в 10 странах мира выявили еще один вариант коронавируса из Великобритании. При этом первоначальная мутация уже была более заразной, чем оригинальный штамм вируса.

Новости мира: в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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