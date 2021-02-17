Гибридный штамм коронавируса обнаружили в США

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В США обнаружили гибридную мутацию коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новая версия вируса сформировалась из-за слияния двух штаммов – британского и американского.

Мутацию выявила и подтвердила доктор Бетт Корбер, сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США в штате Нью-Мексико. По официальным данным, такая версия коронавируса пока установлена только у одного человека.

Ранее сообщалось, что в 10 странах мира выявили еще один вариант коронавируса из Великобритании – в частности, в Дании и в Нигерии. При этом первоначальная мутация уже была более заразной, чем оригинальный штамм COVID-19.

