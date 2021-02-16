Роспотребнадзор будет получать все расшифровки генома коронавируса

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В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток будет поступать расшифровка генома возбудителя коронавируса, которая была сделана любой организацией. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение науки ЦНИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по электронным каналам связи или иным доступным способом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в проекте документа.
Как уточняется, там полученную информацию обобщат и направят в Роспотребнадзор, который на основании этих данных будет принимать решение о проведении профилактических мероприятий.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.
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