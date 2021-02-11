Минздрав заявил, что в РФ улучшается ситуация с COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

"Ситуация с COVID-19 в настоящее время у нас улучшается, но в ряде регионов она остается напряженной", – сказал он.

В России за последние сутки выявили 15 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 672 случая.

Ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу и в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.