В России выявили 15 038 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 15 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 672 случая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 2 040 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 127, в Московской области – 721, в Нижегородской области – 454, в Воронежской области – 363, в Ростовской области – 347, в Самарской области – 301, в Свердловской области – 284.

Всего в России зарегистрировано 4 027 748 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском автономном округе – 0%, в Магаданской области, Республике Тыва, Еврейской автономной области – 0,1%.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 553 пациента с коронавирусом, за весь период скончались 78 687 человек. За сутки выздоровел 21 961 человек, за весь период – 3 538 422.

Ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.

По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение количества заболевающих коронавирусной инфекцией.

