В ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни, заявил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения", – заявил Ефимов в эфире канала "Россия 24".
По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение (числа) заболевающих.
Заммэра добавил, что в Москве на данный момент осталось не так много действующих ограничений. По словам Ефимова, после отмены ограничений на работу в ночное время выручка столичных ресторанов выросла на 10%, а в барах – на треть.
"В конце января мы увидели рост выручки пятничной и в выходные дни, наиболее традиционные дни, когда посетители задерживаются в таких заведениях. Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10%, в барах выручка выросла почти на треть. Это был не разовый спрос, а восстановительный, потому что в последующие выходные мы наблюдаем аналогичные объемы и даже с небольшой положительной динамикой относительно первых выходных после снятия ограничений", – отметил заммэра.
Ранее Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве показывает постоянное улучшение. По словам мэра, несмотря на активное общение в новогодние праздники, ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику и эта динамика сохраняется.
Он также выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.
В Москве за сутки выявили 1 728 больных COVID-19
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