Еще 3 558 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за прошедшие сутки выявили 2 040 случаев коронавируса, при этом были госпитализированы 807 человек. Вылечились от коронавируса в столице еще 3 558 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 861 916", – рассказали в Оперштабе.

Там также добавили, что за сутки в Москве скончался 61 пациент с COVID-19, у которого был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.

По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение количества заболевающих коронавирусной инфекцией.

