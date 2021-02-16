Еще один новый вариант коронавируса из Великобритании обнаружили в 10 странах – СМИ

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Фото: EPA/TASS/NEIL HALL
Новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании. Штамм получил название B1525, пишет издание The Guardian.
По информации ученых из Эдинбургского университета, новая мутация уже распространилась в 10 странах. В частности, в Великобритании зафиксировано не менее 32 случаев заражения, в Дании – 35, в Нигерии – 12. Кроме того, в США выявили 7 случаев нового вируса, во Франции – 5. Заражения также фиксировались в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
В статье говорится, что новый вариант коронавируса имеет потенциально тревожный набор мутаций. Ученые отметили мутацию Е484К в шиповидном белке, которая имеется в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Специалисты высказали предположение, что вирус становится более устойчивым к антителам.
Ранее новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.
Также стало известно, что первые случаи "британского" штамма обнаружили в Японии. Вирус-мутант был зафиксирован у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.
В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему на "британский" штамм коронавируса
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