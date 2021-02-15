Роспотребнадзор подтвердил эффективность "ЭпиВакКороны" против мутаций SARS-CoV-2

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Мутации британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса не влияют на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, все мутации коронавируса отслеживают эксперты центра "Вектор". Они оценивают штаммы на способность влиять на эффективность вакцины.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.
Президент Франции надеется на вакцины от коронавируса из России и Китая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: