Роспотребнадзор подтвердил эффективность "ЭпиВакКороны" против мутаций SARS-CoV-2

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Мутации британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса не влияют на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все мутации коронавируса отслеживают эксперты центра "Вектор". Они оценивают штаммы на способность влиять на эффективность вакцины.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.

