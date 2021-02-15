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Москва 24

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Общество

17:46

В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переболевшим коронавирусной инфекцией надо привиться от COVID-19. Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", – сообщила Сваминатан в интервью для YouTube-канала ВОЗ.

Она подчеркнула, что у большинства людей, переболевших коронавирусом, появляется иммунитет. Тем не менее, по словам Сваминатан, не всегда у выздоровевших появляются сильные антитела.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", — обратила внимание специалист организации.

В том случае, если пациент уже перенес инфекцию, вакцина может усилить иммунный ответ. При этом Сваминатан пояснила, что в организации точно не знают, как долго может сохраняться иммунитет у переболевших коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 14 207 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 4 086 090 случаев COVID-19.

Ранее переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов болезни. В частности, каждый десятый пациент с пневмонией испытывал жжение в ладонях и ступнях.

В ВОЗ заявили, что коронавирус начал распространяться раньше декабря 2019 года

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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