В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 559 случаев (11%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 818 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 093, в Московской области – 801, в Нижегородской области – 431, в Воронежской области – 356, в Ростовской области – 337, в Самарской области – 297, в Свердловской области – 263, Челябинской области – 261, в Пермском крае – 258, Иркутской области – 248, в Вологодской области – 231, в Саратовской области – 222, в Волгоградской области – 210.

Всего в России зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,04%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.

За последние сутки умерли 394 пациента с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 80 520 человек. За сутки выздоровели 13 935 человек, за весь период – 3 607 036.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.

