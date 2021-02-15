Эффективность "Спутника V" шокировала Европу – СМИ

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Австрийская газета Wiener Zeitung рассказала о положительной реакции Европы на эффективность российской вакцины "Спутник V". Информация о разработке препарата, а затем ее последующая регистрация вызвала "шок" в Европе, отмечает газета.

В статье от 12 февраля говорится, что Запад поначалу скептически отнесся к тому, что Россия первой в мире создала препарат против коронавируса.

Согласно информации издания, подобные настроения возникли в Европе из-за сложившихся стереотипов об "отсталости" научных разработок. Однако России удалось "преподнести миру много сюрпризов", как в сфере медицины, так и в области вооружений.

В статье подчеркивается, что российская вакцина по факту оказалась эффективной, не вызывающей побочных явлений.

"Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений", – подчеркнула Wiener Zeitung.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на вакцины от COVID-19 из России и Китая. По его словам, вакцины этих двух стран спасут планету от пандемии. Их необходимо включить в различные программы по борьбе с COVID-19. Речь идет о препаратах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". ​​