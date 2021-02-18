В США расследуют возможное занижение числа жертв COVID-19

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ФБР и прокуратура занялись расследованием возможного сокрытия смертей от коронавируса в Нью-Йорке. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

Губернатора нью-йоркского района Бруклин Эндрю Куомо подозревают в намеренном сокрытии реального числа жертв. Речь идет о сложившейся ситуации в домах престарелых весной и летом 2020 года.

Его администрация отчиталась о чуть более 8,7 тысячи умерших. Однако эту цифру могли занизить на 50%. Поводом для разбирательства стало признание помощницы Куомо Мелиссы Дерозы.

10 февраля у нее состоялась личная беседа с местными законодателями-демократами. В разговоре она упомянула, что администрация штата препятствовала огласке данных о смертности от коронавируса, когда они были официально запрошены в августе соответствующими службами.

Дероза, по данным The New York Times, сообщила, что поступивший тогда запрос напугал администрацию Куомо, в аппарате посчитали, что сведения могли быть использованы властями против руководства штата.

Газета пишет, что реальные и вероятно высокие цифры умерших от коронавируса могли способствовать экс-президенту США Дональду Трампу, повысив его шансы на победу на выборах.

"Мы фактически оцепенели, потому что тогда мы находились в положении, когда мы не знали, не будет ли то [информация], что мы предоставим министерству юстиции или сообщим вам <...>, использовано против нас, в положении, когда мы не были уверены в том, не будет ли начато какое-либо расследование", – рассказала Дероза.

По ее словам, Трамп использовал ситуацию в своих целях и "превратил все это в большой политический футбол".

"Он начал сообщать в Twitter, что мы всех убиваем в домах престарелых. Он развернул кампанию против [губернатора-демократа штата Нью-Джерси Фила] Мерфи, против [губернатора-демократа штата Калифорния Гэвина] Ньюсома, против [губернатора-демократа штата Мичиган Гретхен] Уитмер", – процитировала Дерозу The New York Times.

Помощница Куомо отметила, что в аппарате решили повременить с оглаской данных более чем о 13 тысячах жителей штата, умерших на тот момент в домах престарелых от последствий заражения коронавирусом. Они руководствовались личными и партийными соображениями, сказала она.

Власти пока никак не прокомментировали начатое расследование. Всем сотрудникам Куомо, причастным к работе со статистикой заражений коронавирусом, уже направлены судебные повестки для дачи показаний. Особое внимание уделят отчетности по домам престарелых.

Ранее сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории США в штате Нью-Мексико обнаружили гибридный штамм коронавируса. Новая мутация сформировалась из-за слияния двух штаммов – британского и американского.