ВОЗ подтвердила повышенную заразность штамма коронавируса из ЮАР

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что аналогичный вывод касается и британской версии COVID-19. По ее словам, распространение инфекции можно взять под контроль при условии соблюдения социального дистанцирования.

"По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений. В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования", – заявила специалист.

Ранее в феврале СМИ сообщили о выявлении еще одного штамма коронавируса. Мутацию нашли в Финляндии, причем она содержит в себе элементы "британского" и "южноафриканского" вариантов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что бояться нового штамма не стоит. Он подчеркнул, что вакцины от COVID-19 уже учитывают потенциальные изменения в геноме инфекции.

