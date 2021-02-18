Инфекционист объяснил риски нового штамма коронавируса из Финляндии

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Эксперт-инфекционист опроверг риски нового штамма коронавируса из Финляндии. Его не следует опасаться, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Специалист отметил, что мутация нового штамма не имеет большого значения, так как существующие в мире вакцины уже "учитывают возможные изменения в структуре вируса". Любая лаборатория фиксирует подобные изменения и дорабатывает тест-систему. В качестве примера он привел Великобританию.
"Когда в конце года в Великобритании появился новый штамм, на сегодняшний день зарегистрирована тест-система уже с учетом этих изменений", – напомнил Вознесенский, передает РИА Новости.
Сами производители препаратов заверяют, что их вакцины учитывают точечные изменения в структуре вируса. "Поэтому какого-то последствия от этого я на сегодняшний момент бы не ожидал", – резюмировал эксперт.
В Финляндии новый штамм коронавируса получил название Fin-796H. Его обнаружила лаборатория Vita.
В России за последние сутки выявили 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 494 случая. Данные предоставили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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