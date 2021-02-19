Британская полиция изъяла рекордную партию кокаина на 258 млн долларов

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Британская полиция изъяла рекордную партию кокаина общим весом две тонны и стоимостью 184 миллиона фунтов стерлингов (258 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС.

"Это массовое изъятие [наркотиков] лишило организованные преступные группировки сотен миллионов [фунтов] прибыли", – заявил директор департамента специальных операций британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Джон Коулз.

В NCA уточнили, что наркотик был перевезен в международный порт Портсмута из Колумбии на грузовом судне. Кокаин хранился в контейнерах, заявленных под перевозку бананов, и был арестован сразу после доставки в промышленную зону Лондона.

Эта партия стала самой большой из когда-либо изъятых за всю историю Великобритании. Полиция задержала девять человек в возрасте от 21 до 56 лет, возбуждено уголовное дело.

Ранее британские пограничники изъяли почти тонну кокаина предположительной стоимостью в почти 104 миллиона долларов США. Наркотики обнаружили во время плановой проверки на борту судна в порту Саутгаемптона. По предварительной версии, пакеты с кокаином были погружены в Колумбии и направлялись в порт бельгийского Антверпена.