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В мире

20:30

В Британии на границе изъяли почти тонну кокаина на более 100 млн долларов

за рубежом происшествия

Фото: Border Force UK

Британские пограничники изъяли почти тонну кокаина предположительной стоимостью в почти 104 миллиона долларов США. Об этом сообщили на телеканале Sky News.

Их обнаружили во время плановой проверки на борту судна в порту Саутгаемптона. По предварительной версии, пакеты с кокаином были погружены в Колумбии и направлялись в порт бельгийского Антверпена. Их обнаружили в грузе среди ящиков с бананами.

Глава МВД Великобритании Прити Патель заявила, что рада, что пограничные службы предотвратили попадание такого большого количества кокаина на "наши улицы".

"Мы будем использовать все возможности правоохранительных органов, чтобы предотвратить попадание наркотиков в Великобританию", – сказала Патель.

Ранее лодку с 649 килограммами кокаина без людей прибило к берегу тихоокеанского государства Маршалловы острова. Жители общины попытались вытащить лодку из воды, но она оказалась слишком тяжелой. Тогда они проверили отсек под палубой и обнаружили сотни пакетов с наркотиками, завернутых в пластик.

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