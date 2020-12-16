Лодку с 650 кг кокаина прибило к берегам Маршалловых островов

14:07
Фото: ТАСС/Andrew Woodley
Лодку с грузом 649 килограммов кокаина без людей на борту прибило к берегу тихоокеанского государства Маршалловы острова, партия оказалась рекордной для местной полиции, сообщило издание Marianas Variety.
Лодку прибило на прошлой неделе к берегу отдаленного от столицы атолла Айлук, на котором живут всего около 400 человек.
"Местный житель на Айлуке обнаружил лодку с 649 однокилограммовыми пакетами кокаина", – заявил генеральный прокурор Маршалловых островов Ричард Хиксон.
По данным местной полиции, жители общины попытались вытащить лодку из воды, но она оказалась слишком тяжелой. Тогда они проверили отсек под палубой и обнаружили сотни пакетов с наркотиками, завернутых в пластик, которые были промаркированы буквами "KW". После этого они незамедлительно обратились в полицию.
В минувший вторник правоохранители уничтожили 647 пакетов с помощью мусоросжигательного аппарата, а два отправили в управление по борьбе с наркотиками США для проведения анализа.
Как предположил прокурор Хиксон, лодка могла приплыть из Южной или Центральной Америки, причем дрейфовать она могла около двух лет.
Ранее несколько килограммов наркотиков изъяли сотрудники полиции у безработного мужчины в Москве. Его задержали на западе столицы, наркотические средства обнаружили в багажнике Infiniti. Там находилось более килограмма кокаина и 34 пакета с амфетамином общей массой более 3,7 килограмма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: