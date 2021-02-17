СФ одобрил закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к наркотикам в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Он разработан в соответствии со стратегией государственной антинаркотической политики России.

За нарушение закона предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Его могут увеличить до 15 лет, если склонение к употреблению наркотиков приведет к смерти двух или более потерпевших. Также нарушителю запретят занимать определенные должности до 20 лет.

Ввести наказание за склонение в интернете к употреблению наркотиков впервые предложили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Позднее данный законопроект был принят Госдумой.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду потребления "веселящего газа" до 150 тысяч рублей. При этом, согласно документу, размер взыскания в случае нарушения со стороны частного лица составит от 1 до 2 тысяч рублей.

