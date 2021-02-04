Путин подписал закон о штрафах за рекламу "веселящего газа"

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду потребления "веселящего газа". Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что штраф за рекламу вещества в Сети составляет до 150 тысяч рублей. При этом, согласно документу, размер взыскания в случае нарушения со стороны частного лица составит от 1 до 2 тысяч рублей.

Ранее закон о запрете на рекламу "веселящего газа" одобрили в Госдуме. После этого инициативу поддержали и в Совете Федерации.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал другой закон о "веселящем газе". В нем запрещались потребление в немедицинских целях и пропаганда использования закиси азота.

