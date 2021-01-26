Госдума ввела штрафы за рекламу веселящего газа

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей за пропаганду либо незаконную рекламу веселящего газа.

За это гражданам грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. Должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Лицам, которые занимаются предпринимательством без образования юридического лица, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией либо приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Для юрлиц предусмотрен штраф от 50 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования либо приостановление деятельности на 30 суток.

Составлять протоколы об этих административных правонарушениях смогут должностные лица органов внутренних дел.

Документ инициировала группа депутатов нижней палаты парламента от "Единой России" во главе с зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи веселящего газа в немедицинских целях. В соответствии с законом запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Кроме того, закон накладывает запрет на потребление закиси азота физическими лицами с целью изменения состояния организма. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.