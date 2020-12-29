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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи веселящего газа в немедицинских целях. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом запрещается производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Кроме того, законы накладывают запрет на потребление закиси азота физическими лицами с целью изменения состояния организма. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. В соответствии с ним регионы получают полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, которые оказались в состоянии опьянения в общественных местах.