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Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает закрепление за органами государственной власти регионов полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, которые оказались в состоянии опьянения в общественных местах. Вытрезвители будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

В документе отмечается, что правила организации и работы вытрезвителей будут утверждаться МВД, Минтрудом и Минздравом. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что принятие закона о вытрезвителях является большим шагом вперед. В то же время, по его словам, при формировании таких учреждений могут возникать организационные сложности. Он отметил, что этот закон имеет рамочный характер и лишь разрешает регионам решать эту проблему.