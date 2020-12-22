Нарколог прокомментировал принятие закона о вытрезвителях

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Принятие закона о вытрезвителях является большим шагом вперед, сообщает RT со ссылкой на эксперта Общественной палаты, врача-нарколога Руслана Исаева.
"Это, безусловно, плюс и большой шаг вперед, потому что эта проблема острая, особенно в зимний период, и уже старая. Людей таких очень много", – отметил Исаев.
Нарколог привел статистику, согласно которой в столичном регионе в течение зимы подобных случаев, когда необходим вытрезвитель, происходит по нескольку десятков тысяч. Он подчеркнул, что наличие вытрезвителей разгрузит медицинский персонал, что очень актуально в связи с пандемией коронавируса.
В то же время Исаев заявил, что при формировании вытрезвителей могут возникнуть организационные сложности. Он отметил, что этот закон имеет рамочный характер и лишь разрешает регионам решать эту проблему.
"Для более эффективного внедрения закона, конечно, надо было бы параллельно запустить пилотный федеральный проект в одном из регионов", – сказал врач-нарколог.
Ранее в Госдуме приняли закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Отмечается, что органы государственной власти и местного самоуправления будут ответственны за помощь лицам в состоянии алкогольного опьянения, которые находятся в общественных местах.
В России вновь откроют вытрезвители
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