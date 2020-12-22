Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в РФ

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Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

В документе говорится, что помощь лицам в состоянии алкогольного опьянения, находящимся в общественных местах, будут оказывать органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Отмечается, что вытрезвители будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. Правила организации деятельности таких специализированных организаций будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

"Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне – совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД", – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Предполагалось, что их функцию будут выполнять учреждения, которые сформируют Минздрав и МВД, но этого не произошло.

Идею о возвращении вытрезвителей озвучивал Валерий Рязанский в 2018 году. В 2019 году в пользу предложения высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой. В мае 2019 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

