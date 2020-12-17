В Госдуме назвали некорректными высказывания о безопасной дозе алкоголя

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич счел некорректным говорить о том, что доза алкоголя в размере чайной ложки является безвредной.

"Как правило, распитие спиртного проходит во время застолий, а там люди не считают долю выпитого. Поэтому, на мой взгляд, очень важно говорить не о безопасной дозе алкоголя, а о профилактике потребления спиртного. Поэтому утверждать, что безвредная для организма доза алкоголя не превышает чайной ложки, – некорректно", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ранее главный внештатный специалист – нарколог Депздрава и Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России за последние 10 лет вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. Он отметил, что по сравнению с европейскими странами жители РФ пьют на два-три литра спиртного в год меньше.

Также Брюн добавил, что количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, сократилось с 18 до 9,5 литра.

