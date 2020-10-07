Наркологи назвали самые "пьющие" профессии

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По данным Росстата, злоупотребление алкоголем является непосредственной причиной примерно 3% смертей в России, сообщает News.ru.

Как рассказал нарколог и психиатр Игорь Лазарев, к излишнему потреблению алкоголя склонны работники, трудящиеся удаленно. По его словам, в первую очередь это касается представителей творческих профессий, где обязанности сотрудников не укладываются в жесткие рамки.

Он подчеркнул, что у тех, кто работает из дома, нет рядом начальника, который не пустит в офис с запахом алкоголя. Кроме того, Лазарев опроверг всеобщее мнение, что самыми пьющими являются представители рабочих профессий. По его словам, они, вопреки стереотипам, пьют меньше. И особенно это касается сотрудников, работающих на крупных предприятиях.

"Контроль на многих производствах стал очень жесткий. При малейшем подозрении на похмелье могут даже не пустить на территорию. Это, конечно, останавливает", – сказал Лазарев.

Он добавил, что представители бытовой сферы услуг также отказываются от алкоголя, поскольку боятся потерять заказы, так как конкуренция сегодня высока.

Врач – психиатр – нарколог Алексей Магалиф, в свою очередь, рассказал, что чаще других алкоголь употребляют журналисты, врачи, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

По его словам, эти профессии связаны с высоким уровнем стресса, а алкоголь служит в качестве транквилизатора, то есть вещества, которое снимает нервное напряжение и уменьшает беспокойство.

Также эксперт считает, что распитие горячительных напитков популярно в творческой богеме, потому что помогает быстрее наладить контакты.

Магалиф заметил, что нет ничего плохого в бокале вина за ужином, однако между умеренным потреблением алкоголя и алкоголизмом существует весьма тонкая грань. Тревожным знаком, по его словам, является неудовлетворенность привычной дозой алкоголя.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников добавил, что существует распространенное заблуждение, что алкоголь снижает стресс. Однако, по его словам, это не так.

"Спиртные напитки способны разбалансировать психику. После принятия алкоголя утром у человека возникает больше тревог и страхов. Именно поэтому это деструктивный путь", – заявил он.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости алкоголизмом в РФ за последние 15 лет снизился в три раза. В 2005 году фиксировали 147,4 случая на 100 тысяч человек, в 2019 году – 48,3.

Лидером среди регионов с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом стала Чукотка. Там выявлено 275,9 нового случая на 100 тысяч населения. Второе и третье места у Ненецкого АО и Пензенской области с показателями 141,5 и 123,5 случая соответственно. Сахалинская и Магаданская области закрывают первую пятерку.