Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не рекомендуется смешивать

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Врачи рекомендуют воздержаться от смешивания различных алкогольных напитков. В первую очередь это касается виноградного и зернового алкоголя, сообщает РИА Новости.

"После игристого вина можно перейти на традиционное вино, желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот", – отметила кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина.

По ее словам, при смешивании игристого вина с другим алкоголем может возникнуть интоксикация. Все дело в том, что, кроме этилового спирта, в напитке есть другие спирты ароматического и изомерного ряда. Специалист пояснила, что, сочетаясь с другим алкоголем, они усиливают негативный эффект.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн рекомендовал выбирать именно белое сухое вино. При этом он заявил, что следует соблюдать промежутки между употреблением напитка и регулировать дозу.

Ранее сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли рассказал, что самое тяжелое похмелье вызывает просекко. Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека наутро может очень сильно болеть голова.