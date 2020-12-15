Эксперт назвал вызывающий худшее похмелье напиток

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Самое тяжелое похмелье вызывает просекко, рассказал сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли.

Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека наутро может очень сильно болеть голова. Эксперт обратил внимание, что просекко и шампанское содержат пузырьки углекислого газа, благодаря которым организм быстрее поглощает алкоголь.

"Вы можете довольно быстро почувствовать себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеть, что приведет к сильному похмелью", – рассказал эксперт порталу Tyla.

Кастеланелли подчеркнул, что избежать похмелья можно, используя несколько приемов: просекко нужно пить медленно и не натощак. Сомелье добавил, что после каждого бокала рекомендуется выпивать стакан воды, чтобы минимизировать обезвоживание организма. Также, по его словам, стакан воды нужно выпить перед сном.

Ранее американские ученые заявили, что нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.