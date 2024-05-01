Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали документ об интеграции энергосистем

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Министры экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали в Ташкенте меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем трех государств. Об этом азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он отметил, что документ был подписан в рамках деловой поездки в Узбекистан. Помимо этого, Баку, Астана и Ташкент определили совместные цели по производству зеленой энергии и ее экспорту в европейские страны, добавил он.

Джаббаров подчеркнул, что меморандум будет стимулировать реализацию совместных целей, а экспорт зеленой энергии на рынки Европы будет проводиться через территорию Азербайджана.

Ранее турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил, что энергетические сделки с Россией помогли Турции избежать кризиса, охватившего крупные европейские государства после начала спецоперации на Украине. С его слов, Анкаре нужен газ для обеспечения энергетической безопасности. Государство может брать его у России, Азербайджана, Ирана и других стран в зависимости от конкурентного преимущества.