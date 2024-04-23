Замминистра энергетики США Пайетт анонсировал новые санкции против РФ

23 апреля, 21:48Экономика
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Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт, пишет РИА Новости.
"Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции", – заявил он в ходе конференции по энергетической безопасности.
Ограничения, по его данным, коснутся тех фирм, которые заняты в закупках материалов и передовых технологий для будущих российских проектов в области энергетики.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем анонсировал включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа из России. Такое решение, по его словам, планируют принять государства Евросоюза.
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