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23 апреля, 21:48

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Замминистра энергетики США Пайетт анонсировал новые санкции против РФ

В США анонсировали новые санкции против энергетического сектора РФ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт, пишет РИА Новости.

"Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции", – заявил он в ходе конференции по энергетической безопасности.

Ограничения, по его данным, коснутся тех фирм, которые заняты в закупках материалов и передовых технологий для будущих российских проектов в области энергетики.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем анонсировал включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа из России. Такое решение, по его словам, планируют принять государства Евросоюза.

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