Глава Минэнерго Турции Байрактар заявил, что сделки с Россией помогли избежать кризиса

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Энергетические сделки с Москвой помогли Анкаре избежать кризиса, который охватил крупные европейские страны после начала СВО на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.

По словам главы Минэнерго, Турции необходим газ для обеспечения энергетической безопасности. Страна может брать его у РФ, Азербайджана, Ирана и других государств в зависимости от конкурентного преимущества "какой газ дешевле", подчеркнул Байрактар.

Уточняется, что правительство Турции ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке по покупке сжиженного природного газа (СПГ), так как Анкара стремится снизить зависимость от энергоносителей РФ.

Байрактар объяснил, что Турция планирует создать "новый портфель поставок", который исключает зависимость от одного партнера. Он подчеркнул, что в 2023 году около 30% турецкого импорта составлял СПГ по сравнению с 15% в 2014 году.

Отмечается, что РФ остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой пришлось более 40% его потребления в 2023 году. Анкара также заключила долгосрочные соглашения о поставках СПГ с Алжиром и Оманом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет искать пути для преодоления возможных санкций ЕС в отношении поставок российского СПГ. По его словам, продолжаются попытки вытеснения России с энергетических рынков и переход на более дорогие рынки.