МИД ФРГ ушел от ответа на призыв КНР к расследованию терактов на "Севпотоках"

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МИД Германии прокомментировал инициативу Китая организовать международное расследование диверсии на газопроводах "Северные потоки" под эгидой ООН. Ведомство заявило, что его уже расследует генеральная прокуратура страны.

"Расследование уже ведется – федеральным генеральным прокурором", – цитирует министерство РИА Новости.

Как отметило агентство, такой ответ стал стандартным за все время расследования. За последние полтора года официальные ведомства ФРГ не предоставили других сведений о случившемся, добавило издание.

Ранее Китай призвал к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН произошедшего на "Северном потоке". По словам зампостпреда КНР при ООН Гэна Шуана, в его рамках необходимо активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали. Позднее ряд государств отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ будет и дальше заниматься данным делом, уточняли в Берлине.

В феврале шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там.

