Госдума обязала медиков сообщать о пациентах с неустановленной личностью

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий медицинские организации сообщать в органы внутренних дел сведения о пациентах, личность которых не установлена.

Передавать информацию нужно будет о поступлении всех пациентов, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, а также об умерших пациентах, личность которых не установлена.

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство РФ.

Ранее в министерстве здравоохранения России приняли решение продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года.

В ведомстве подчеркнули, что подготовленный проект приказа в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры. Параллельно ведомство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.

Минздрав в том числе планирует расширить спектр применяемых методик для определения психических расстройств при употреблении алкоголя. Сейчас для этих целей применяется CDT-тест.