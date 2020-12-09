Госдума обязала медиков сообщать о пациентах с неустановленной личностью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий медицинские организации сообщать в органы внутренних дел сведения о пациентах, личность которых не установлена.
Передавать информацию нужно будет о поступлении всех пациентов, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, а также об умерших пациентах, личность которых не установлена.
Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство РФ.
Ранее в министерстве здравоохранения России приняли решение продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года.
В ведомстве подчеркнули, что подготовленный проект приказа в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры. Параллельно ведомство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.
Минздрав в том числе планирует расширить спектр применяемых методик для определения психических расстройств при употреблении алкоголя. Сейчас для этих целей применяется CDT-тест.
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