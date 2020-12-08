Искусственный интеллект помог столичным врачам поставить более 430 тыс диагнозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 430 тысяч предварительных диагнозов поставили столичные медики при помощи технологий искусственного интеллекта. Суммарно алгоритмы позволяют ставить до 95 процентов диагнозов пациентам в поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Алгоритм работает следующим образом: на основе жалоб пациента инструмент подбирает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп возможных из актуального списка международной классификации болезней", – рассказала первый заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.
По ее словам, соглашаться или нет с предложенными вариантами, врач решает самостоятельно. После постановки предварительного диагноза пациент проходит допобследования или консультации. Назначить их врачам также помогает сервис, который включает в себя полный комплекс необходимых лабораторных и инструментальных исследований.
В настоящее время система позволяет экономить время врачей примерно в 10 раз на назначения. Технология включает в себя направления по 54 группам диагнозов.
Ранее сообщалось, что число видов медицинских исследований, которые выполняются при помощи искусственного интеллекта, в будущем году увеличится до 10.
"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн
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