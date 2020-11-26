Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число видов медицинских исследований, которые выполняются при помощи искусственного интеллекта, в будущем году увеличится до 10, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения запустили в 2019 году. Результаты его оказались хорошими, поэтому власти хотят расширить рамки эксперимента.

"Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до 10. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что вся необходимая для внедрения новых технологий инфраструктура уже создана.

Сегодня сервисы искусственного интеллекта подключены к Единому радиологическому информационному сервису, благодаря чему выполняется анализ четырех видов лучевых исследований.

Речь идет о компьютерной томографии, маммографии, рентгенодиагностики и флюорографии. Исследования применяются для диагностики рака легкого, пневмонии и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.

В будущем искусственный интеллект начнут применять в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний.

Помимо этого, алгоритмы умеют распознавать на магнитно-резонансных изображениях признаки рассеянного склероза, а в будущем их можно использовать и для обнаружения острого мозгового кровоизлияния и других патологий.

По словам главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Сергея Морозова, сейчас сервисы ИИ обрабатывают самые часто проводимые исследования. Они помогают врачам снизить нагрузку, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. По каждому предварительному диагнозу алгоритм предлагает список исследований и консультаций у профильных специалистов. Таким образом, даже малейшие детали не будут упущены при постановке правильного диагноза.

С помощью цифрового сервиса значительно экономится время пациента. Направления на все необходимые исследования он получит за один прием. Также пациенту будет выдана памятка по подготовке к процедурам.

Москвичи могут записаться на прием или исследование по направлению на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО". Также там имеется возможность переноса или отмены записи к врачу.

