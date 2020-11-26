Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований

08:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число видов медицинских исследований, которые выполняются при помощи искусственного интеллекта, в будущем году увеличится до 10, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения запустили в 2019 году. Результаты его оказались хорошими, поэтому власти хотят расширить рамки эксперимента.
"Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до 10. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
Она подчеркнула, что вся необходимая для внедрения новых технологий инфраструктура уже создана.
Сегодня сервисы искусственного интеллекта подключены к Единому радиологическому информационному сервису, благодаря чему выполняется анализ четырех видов лучевых исследований.
Речь идет о компьютерной томографии, маммографии, рентгенодиагностики и флюорографии. Исследования применяются для диагностики рака легкого, пневмонии и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.
В будущем искусственный интеллект начнут применять в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний.
Помимо этого, алгоритмы умеют распознавать на магнитно-резонансных изображениях признаки рассеянного склероза, а в будущем их можно использовать и для обнаружения острого мозгового кровоизлияния и других патологий.
По словам главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Сергея Морозова, сейчас сервисы ИИ обрабатывают самые часто проводимые исследования. Они помогают врачам снизить нагрузку, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. По каждому предварительному диагнозу алгоритм предлагает список исследований и консультаций у профильных специалистов. Таким образом, даже малейшие детали не будут упущены при постановке правильного диагноза.
С помощью цифрового сервиса значительно экономится время пациента. Направления на все необходимые исследования он получит за один прием. Также пациенту будет выдана памятка по подготовке к процедурам.
Москвичи могут записаться на прием или исследование по направлению на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО". Также там имеется возможность переноса или отмены записи к врачу.
"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: