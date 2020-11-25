Собянин заявил, что искусственный интеллект описал полмиллиона КТ-снимков больных COVID-19

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Искусственный интеллект помог обработать свыше 500 тысяч снимков компьютерной томографии для диагностики COVID-19 в Москве, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Недавно я рассказывал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Так вот, на сегодняшний день искусственный интеллект помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики ковида", – написал градоначальник.

Собянин отметил, что искусственный интеллект способен с большой скоростью и точностью определить степень поражения легких.

"Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считаные часы. Время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут, и заключение сразу передается лечащим врачам. Но последнее слово, конечно, всегда за самим врачом", – отметил он.

Мэр добавил, что столичные власти активно внедряют цифровые технологии, которые помогают медикам выполнять рутинные задачи.

"Например, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования – программа набирает текст – врач проверяет его перед отправкой. Это на 20 процентов быстрее, чем записывать от руки. Эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии. Сейчас это актуально как никогда", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 миллионов к 2023 году. Она отметила, что за три года планируется провести масштабное обновление и модернизацию медицинского оборудования в столичных поликлиниках и больницах.